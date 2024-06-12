В Кремле раскрыли, о чем Путин говорил с Белоусовым и Герасимовым Песков: Путин провел совещание с Белоусовым и Герасимовым о ходе СВО

Фото: kremlin.ru

Андрей Белоусов и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел совещание с министром обороны Андреем Белоусовым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кроме того, на встрече были командующие округов. По словам Пескова, в ходе совещания обсуждались ход специальной операции и планы по продолжению боевых действий, передает РИА Новости.

Владимир Путин провел совещание, в котором приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также командующие округами, они же командующие группировок. Главе государства, верховному главнокомандующему было доложено о ходе специальной военной операции, а также планах по продолжению военных действий, — заявил он.

Песков добавил, что по окончании совещания российский лидер провел дополнительные встречи с участниками мероприятия. Путин заслушал каждого из них по отдельности.

Ранее президент России подписал указ об учреждении управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов в его администрации. Помимо этого, в АП появятся еще четыре новых управления. При этом ранее существовавшее управление по обеспечению деятельности Госсовета Путин решил упразднить.