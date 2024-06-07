В Кремле раскрыли, кто станет модератором пленарной сессии ПМЭФ с Путиным Песков: модератором пленарной сессии ПМЭФ с Путиным назначили Караганова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Караганов

Модератором пленарной сессии Петербургского международного экономического форума с участием президента РФ Владимира Путина станет почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, заседание обещает быть интересным.

Состоится пленарная дискуссия, модерировать ее, как я уже сказал, будет Караганов. Обещает быть весьма и весьма интересно, ждем, — сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина также уточнил, что глава государства читал нашумевшую статью Караганова «Тяжкое, но необходимое решение» о необходимости превентивного ядерного удара. Однако он не уточнил, какие впечатления на президента произвела работа политолога.

Ранее Песков заявил, что Путин в выступлении на ПМЭФ 7 июня традиционно сделает акцент на экономике. Пресс-секретарь президента РФ утверждает, что в современном мире уже не существует политики или экономики в их чистом виде. Поэтому, как он предположил, на пленарном заседании ПМЭФ внимание уделят именно политэкономии.

Политолог Сергей Марков до этого предположил, что Путин в ходе своего выступления на ПМЭФ затронет тему мирных переговоров по Украине. По словам эксперта, такой выбор может объясняться предстоящей конференцией в Швейцарии, которая пройдет 16–17 июня.