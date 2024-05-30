В Кремле раскрыли, кто провоцирует Киев на продолжение конфликта Песков: США и НАТО провоцируют Украину на продолжение боевых действий

Фото: МО Украины

Страны-члены Североатлантического альянса и особенно США нагнетают напряженность вокруг украинского конфликта в последние дни, тем самым провоцируя новый виток напряженности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что страны военно-политического блока делают «воинственные заявления» осознанно.

[Страны-члены НАТО] делают это сознательно, мы слышим много воинственных заявлений. Это не что иное, как провоцирование нового уровня напряженности, — сказал спикер Кремля.

В конце мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Он предложил союзникам задуматься над этим. Глава Альянса также подчеркнул, что военный блок не планирует отправлять своих военнослужащих на помощь ВСУ.

Газета Politico со ссылкой на собственные источники ранее писала об обсуждениях на уровне администрации Белого дома вопросов о возможном разрешении Украине наносить удары по объектам, которые находятся на территории России. По данным авторов газеты, решение еще не принято, поскольку просчитываются варианты и последствия этих инициатив.