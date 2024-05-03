В Кремле раскрыли, когда завершится СВО Песков: СВО будет продолжаться до момента достижения всех поставленных целей

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Специальная военная операция России будет продолжаться до момента достижения поставленных Москвой целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Эти слова прозвучали в контексте высказываний французского лидера Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину, передает ТАСС.

Мы внимательно за этим наблюдаем. Продолжаем и будем продолжать нашу специальную военную операцию до достижения всех поставленных целей, — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что высказывания главы Франции очень важные и опасные. По его словам, тот факт, что Макрон продолжает говорить о возможности прямой вовлеченности Запада в конфликт, — это опасная тенденция.

Ранее французский лидер заявил, что вопрос об отправке войск на Украину можно было бы рассмотреть в том случае, если бы «русские прорвали линию фронта». Это станет возможным, если соответствующая просьба поступит со стороны Киева, считает Макрон. Он подчеркнул, что не стал бы полностью исключать такой вариант развития событий. Как отметил глава государства, большинство стран согласились и поддержали подход Парижа по вопросу отправки военного контингента в зону спецоперации.