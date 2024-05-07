В Кремле раскрыли, когда Путин предложит кандидатуру премьера Песков не исключил, что Путин может предложить кандидатуру премьера 7 мая

Фото: kremlin.ru/Алексей Майшев, «Россия сегодня»

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин может внести в Госдуму кандидатуру нового премьер-министра уже сегодня, 7 мая, сообщил в эфире Первого канала представитель Кремля Дмитрий Песков. В этот день в отставку уйдет нынешнее правительство во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Произойдет это сразу после инаугурации президента.

Вполне можно ожидать, — сказал Песков, отвечая на вопрос о предложении президентом кандидатуры нового главы правительства.

Накануне депутат Александр Мажуга заявил, что кандидатуру нового премьер-министра России утвердят на пленарном заседании Госдумы 10 мая. По его словам, в этот день состоится дополнительное заседание ГД. До этого о той же дате писал и ТАСС. 13 мая может быть завершено утверждение нового состава правительства.

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что инаугурация президента России Владимира Путина стала логическим следствием прошедших выборов. Она подчеркнула, что дальше страна пойдет только вперед, формируя собственную систему ценностей, мировоззрение и стратегию развития государства. Памфилова также отметила, что Западу стоит одуматься.

Тем временем в Евросоюзе произошел раскол среди членов политического блока по вопросу присутствия представителей европейских стран на инаугурации российского президента. Как пишет немецкое издание Spiegel, некоторые страны намерены отправить своих представителей на церемонию, а другие категорически выступают против этого.