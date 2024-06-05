В Кремле раскрыли, как Шойгу, Медведев и Дюмин будут курировать ОПК Песков: Шойгу, Медведев и Дюмин будут курировать ОПК на разных направлениях

Фото: kremlin.ru

Сергей Шойгу

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, помощник президента Алексей Дюмин и зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев будут курировать оборонно-промышленный комплекс страны на разных направлениях, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, данная сфера очень обширна, передает ТАСС.

Они продолжают курировать [работу в сфере ОПК], каждый по своему направлению. Это очень объемная тема. Все в соответствии с распределением обязанностей занимаются своими вопросами, — заявил Песков.

Таким образом он прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина. Как отметил глава государства, Шойгу был назначен координатором работы в области развития оборонно-промышленного комплекса страны. Пескова спросили, говорит ли это о лишении соответствующих полномочий Медведева и Дюмина.

Вместе с этим представитель Кремля рассказал, какой сигнал Россия хочет послать мировому сообществу Петербургским международным экономическим форумом. По словам Пескова, Москва выступает за основанное на равноправии и взаимной выгоде деловое сотрудничество. При этом сегодня Россия развивается темпами выше среднемировых.