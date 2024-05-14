В Кремле раскрыли, как Россия отреагирует на события в Грузии Песков: Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии

События в Грузии на фоне планов республики принять закон об иноагентах являются внутренним делом страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Россия не намерена вмешиваться в это.

Здесь уже неоднократно говорили, что абсолютно это внутреннее дело Грузии, мы никоем образом не хотим туда вмешиваться, — заявил Песков.

Ранее грузинские депутаты подрались в парламенте в ходе рассмотрения законопроекта об иностранных агентах. Инцидент произошел на пленарном заседании, где законодатели должны были проголосовать в третьем, окончательном чтении по инициативе.

Сначала прения перешли в крики, а затем обернулись массовой дракой. Стычка произошла между депутатами из оппозиционных партий и парламентским большинством. Из-за инцидента спикер парламента Шалва Папуашвили объявил технический перерыв, позже слушания продолжились.

До этого премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявлял, что члены парламента Грузии примут закон об иноагентах в заключительном чтении на заседании 14 мая. На пресс-конференции он добавил, что парламент страны продолжит действовать в интересах большинства населения.