В Кремле раскрыли детали задержания корреспондента WSJ Песков заявил, что корреспондента WSJ Гершковича взяли с поличным

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Эван Гершкович

Сотрудники ФСБ взяли с поличным корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле знакомы с публикациями журналиста, так как ежедневно ведут мониторинг зарубежных СМИ, сообщает ТАСС.

Насколько нам известно, его взяли с поличным, — сказал Песков.

По его словам, корреспонденты WSJ, которые ведут «нормальную журналистскую деятельность» и имеют действующую аккредитацию, могут и дальше работать в РФ.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ России задержали в Екатеринбурге Гершковича при получении секретных сведений. Корреспондента WSJ подозревают в шпионаже и сборе сведений, составляющих государственную тайну.

По информации ФСБ, журналист занимался сбором сведений о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. В отношении американца возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».