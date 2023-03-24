В Кремле раскрыли детали встречи Путина с Володиным Песков: Путин на встрече с Володиным обсудил работу Госдумы

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Встреча с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным

Президент РФ Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, на встрече обсуждалась работа нижней палаты парламента и перспективы законотворческой деятельности.

Обсуждались различные вопросы, связанные с текущей и перспективной законотворческой работой нижней палаты парламента, — сообщил Песков.

Ранее Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Темой обсуждения стали задачи по развитию радиоэлектронной промышленности РФ до 2030 года. Глава государства подчеркнул, что этот вопрос «носит абсолютно фундаментальный характер».

Володин ранее предложил полностью запретить в России продажу электронных сигарет. Спикер Госдумы поручил проработать этот вопрос профильным комитетам. Инициативу поддержал Роспотребнадзор, где подчеркнули, что одобряют любые законодательные меры, направленные на сохранение здоровья взрослого и подрастающего поколения россиян. Идею Володина о запрете вейпов изучат и в правительстве, как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Рейтинг самых полезных депутатов Госдумы, составляемый проектом «ПУЛ Russia» и агентством The World Inform, по итогам февраля возглавил глава комитета по информполитике, член «Единой России» Александр Хинштейн. Вторую строчку занял справедливорос Михаил Делягин, на третьем месте оказался единоросс Евгений Попов.