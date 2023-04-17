В Кремле раскрыли детали встречи Путина и Шойгу Песков: на встрече Путина и Шойгу не затрагивался вопрос о взятии Артемовска

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин и министр обороны страны Сергей Шойгу

Президент России Владимир Путин и министр обороны страны Сергей Шойгу на встрече не затрагивали тему взятия Артемовска под контроль, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, глава государства отметил, что ясные приоритеты применения российских войск касаются прежде всего спецоперации на Украине

Нет, [о взятии Артемовска Путин и Шойгу] не говорили, — сказал Песков.

Ранее Шойгу доложил Путину о ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота. Глава Минобороны сообщил, что в настоящее время проводится второй этап проверки. Группировка, сформированная в дальней морской зоне, осуществляет переход в южную часть Охотского моря с выполнением задач маневрирования и вскрытия обстановки.

Накануне Минобороны сообщило, что бойцы ЧВК «Вагнер» заняли два квартала на северной и южной окраинах Артемовска. Кроме того, подразделения ВДВ сковывают ВСУ на флангах и помогают штурмовым отрядам, которые устанавливают контроль над городом.

Позже стало известно, что при отступлении из Артемовска Вооруженные силы Украины взрывают жилые дома и административные здания. В ЧВК считают, что таким образом ВСУ пытаются обезопасить себя, лишив ВС России огневых точек.