В Кремле раскрыли детали предстоящих переговоров Путина с главой Сенегала Песков: Путин обсудит вопрос продовольственного кризиса с президентом Сенегала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин обсудит вопрос продовольственного кризиса в мире на встрече с главой Сенегала Маки Салем, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что российский лидер поделится своим мнением о ситуации вокруг украинского зерна, которое заблокировали в портах Украины. Он намерен рассказать, какие действия необходимо предпринять для того, чтобы зерновые культуры дошли до тех стран, которые в них нуждаются, пишет ТАСС.

С высокой долей вероятности и уверенности я могу предположить, что президент (РФ. — NEWS.ru) даст исчерпывающие объяснения своего видения ситуации с украинским зерном. <...>Кто заминировал порты. Что необходимо, чтобы пошло зерно, что никто не блокирует эти порты, по крайней мере со стороны России. Все эти разъяснения сегодня будут доведены до сведения африканских гостей, — заявил Песков.

19 мая директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли попросил Путина открыть морские порты на Украине. Это требуется для доставки зерна на мировые рынки, отметил он. При Москва ранее заявляла о блокировке портов Украиной.

Песков, в свою очередь, сообщил, что Россия не приемлет обвинений Запада в блокировании поставок зерна с Украины. Причиной блокады, по словам представителя Кремля, стали принятые западными странами решения, которые должны быть отменены, чтобы избежать продовольственного кризиса.