В Кремле раскрыли детали эвакуации россиян из сектора Газа Песков: эвакуация россиян из сектора Газа сопровождается тяжелой работой

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Эвакуация российских граждан из сектора Газа сопровождается напряженной работой, предстоит еще многое сделать, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, Москва рассчитывает, что вывоз россиян из анклава продолжится.

Этот процесс сопровождается очень напряженной работой. Еще предстоит многое сделать для того, чтобы действительно все желающие покинули Газу, — сообщил Песков.

Он также добавил, что Россия приветствует содействие, оказанное сторонами для эвакуации граждан. По словам Пескова, усилия дипломатов и спасателей соответствующих служб дали свои результаты.

В ночь на 13 ноября первая группа эвакуированных из Газы россиян прибыла в штаб МЧС РФ, развернутый в египетской столице Каире. В общей сложности из анклава вывезли 70 человек, они передвигались на одном автобусе и трех микроавтобусах. Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ осмотрели эвакуированных. Все россияне находятся в удовлетворительном состоянии и допущены к перелету в Москву. Как уточнили в ведомстве, среди граждан есть одна беременная женщина на позднем сроке и 27 детей.