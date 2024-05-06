В Кремле раскрыли, действительно ли Москва готовит диверсии в Европе Песков назвал статьи о подготовке Россией диверсий в Европе несерьезными

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Статьи о подготовке Россией диверсий в Европе не похожи на серьезный материал, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Подобные обвинения он назвал голословными и добавил, что их становится в последнее время все больше, передает ТАСС.

Не похоже на какой-то серьезный материал. Очередные такие голословные обвинения в адрес нашей страны. Их становится все больше по поводу и без повода, — сказал Песков.

Поводом для вопроса послужила статья в Financial Times, где утверждается, что Россия начала подготовку диверсий по всей Европе. Как утверждается, спецслужбы предупредили свои правительства, что Москва делает это, поскольку «берет курс на постоянный конфликт с Западом».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал заявления западных стран о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине, бесчестными. Он напомнил, что Москва обсуждала китайскую и африканскую мирные инициативы, а также предложения президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Между тем, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что украинское правительство может обратиться к европейским союзникам с призывом отправить войска в зону спецоперации. По его словам, к такому варианту Киев прибегнет, если ситуация на фронте сложится не в сторону ВСУ.