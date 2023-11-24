В Кремле раскрыли цели операции «Наемник» Песков: страны ОДКБ борются с вербовкой граждан в террористические группировки

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Дмитрий Песков

Члены Организации Договора о коллективной безопасности борются с вербовкой их граждан в международные террористические организации, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя цели операции «Наемник». По его словам, стороны наращивают взаимодействие по линии правоохранительных органов и спецслужб, сообщает ТАСС.

В государствах — членах ОДКБ работают вербовщики, которые пытаются вербовать граждан наших стран для участия в незаконных террористических группировках и формированиях в других регионах, в других странах мира. Им удается совратить на этот преступный путь некоторых граждан. С этим совместно страны — члены ОДКБ борются, борются не первый день. Подчеркнута политическая воля на продолжение этой работы, — заявил Песков.

О продолжении операции «Наемник» ранее рассказал президент России Владимир Путин во время выступления на Совете коллективной безопасности ОДКБ в Минске. По словам главы государства, члены организации, в том числе и Россия, не приемлют терроризм в любых его проявлениях и в любых регионах мира.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов ранее заявил, что для борьбы с наемниками важно объединить усилия. По его словам, эта проблема всех стран мира требует особого внимания и ее нужно решать комплексно.