В Кремле раскрыли ближайшие планы Путина Песков: Путин примет находящегося в Москве премьера Катара 22 июня

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, который сейчас находится в Москве, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые цитирует ТАСС, встреча назначена на 22 июня.

Завтра его примет Путин, — ответил Песков на вопрос о премьер-министре Катара.

21 июня российский лидер планирует провести совещание с членами правительства по теме добычи приоритетных видов твердых полезных ископаемых, рассказал представитель Кремля. Он уточнил, что в ходе мероприятия свои доклады зачитают зампред правительства РФ по вопросам сельского хозяйства Виктория Абрамченко, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава Минпромторга Денис Мантуров и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

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После этого Путин встретится с выпускниками высших военных училищ России в Большом Кремлевском дворце, добавил Песков.

17 июня представители африканских государств также встретились с Путиным в Санкт-Петербурге. Президент РФ подчеркнул, что Москва готова к конструктивному диалогу со всеми, кто желает установления мира на принципах справедливости.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отвергает идею любых переговоров с Москвой до полного вывода российских войск. По итогам встречи с лидерами африканских стран Зеленский сообщил, что его стране нужен «реальный мир».