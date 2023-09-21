В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с Пашиняном Кремль: беседа Путина и Пашиняна состоялась по инициативе армянской стороны.

Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля. Беседа состоялась по инициативе армянской стороны. В Кремле отметили, что глава российского государства приветствовал договоренность о прекращении боевых действий и проведение переговоров между конфликтующими сторонами.

Несмотря на сложные условия, миротворцы продолжают четко выполнять поставленные задачи, оказывают всестороннюю помощь мирному населению и беженцам, в том числе силами военных медиков, — также отметил Путин.

Также Москва выразила надежду на то, что в дальнейшем ситуация в Карабахе будет развиваться в направлении деэскалации и стабилизации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не планирует общаться с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. При необходимости разговор может быть запланирован, однако пока что стороны не считают это нужным, отметил представитель Кремля.

19 сентября власти Азербайджана объявили о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе в целях восстановления конституционного строя, пресечения провокаций, вывода армянских воинских формирований со своей территории. В МО Азербайджана подчеркивали, что целями ударов станут исключительно военные объекты противника. 20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.