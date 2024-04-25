В Кремле прояснили судьбу строек, которые курировал замглавы Минобороны Песков заявил о продолжении начатых арестованным замглавы Минобороны строек

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Тимур Иванов

Контракты, начатые арестованным замминистра обороны России Тимуром Ивановым, будут продолжены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он не пояснил, как ситуация отразится на сроках выполнения строительных работ объектов ведомства, пишет ТАСС.

Работы, естественно, выполняются, те контракты, которые начаты, они будут продолжаться. <...> Что касается деталей, то здесь я просто не обладаю информацией, — сказал представитель Кремля.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России Владимир Алексеев давно собирал факты о деятельности арестованного Иванова. По его словам, генерала можно поздравить с достижением цели. Однако «Царьград» пишет, что однозначно утверждать об участии Алексеева в сборе информации на Иванова пока нельзя.

Также сообщалось, что суд Москвы наложил арест на недвижимость, счета и активы самого замминистра, а также его семьи. Обеспечительные меры коснулись его жены, бывших супруг и пятерых детей.

Иванов мог получить взятку на сумму более миллиарда рублей в виде материальных благ и услуг крупных подрядчиков, сообщили до этого в правоохранительных органах. По этому вопросу еще будет проводиться экспертиза.