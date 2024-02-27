В Кремле прояснили ситуацию с участием Путина в прощании с Лебедевым Песков: Кремль сообщит о возможном участии Путина в прощании с Лебедевым

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Кремль своевременно сообщит, посетит ли президент России Владимир Путин церемонию прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Прощание с ним пройдет в среду в Колонном зале Дома Союзов в Москве.

Мы сообщим все своевременно, — заявил Песков.

Лебедев ушел из жизни 23 февраля в возрасте 80 лет. Он занимал пост председателя Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991-го года — председателя Верховного суда РФ. Согласно данным РИА Новости, Лебедева планируют похоронить в среду на Новодевичьем кладбище в Москве. Причиной смерти могла послужить продолжительная болезнь, вызванная онкологическим процессом.

За долгую службу в Верховном суде Лебедев был удостоен множества государственных наград, в том числе за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка. Его деятельность также отмечена наградами за совершенствование судебной системы и многолетнюю добросовестную работу.

Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Лебедева. Российский лидер также отметил, что коллеги Лебедева ценили его профессионализм и принципиальность.