В Кремле оценили желание комиссии ООН посетить районы возле Каховской ГЭС Песков заявил, что сложно обеспечить безопасность членов комиссии ООН возле Каховской ГЭС

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Последствия прорыва Каховской ГЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что будет сложно обеспечить безопасность членов комиссии ООН, которая собиралась проинспектировать территории рядом с Каховской ГЭС. По словам представителя Кремля, этот район постоянно обстреливают. Таким образом Песков ответил на жалобы представителей организации на то, что Москва не давала им доступа на территории левобережья Днепра, передает РИА Новости.

Здесь я не знаю точно нюансов, но там же очень много вопросов: как переходить? Где линия соприкосновения? Обеспечение безопасности. Вы знаете, что там постоянно обстрелы идут, постоянно провокации, обстреливаются гражданские объекты, обстреливаются люди, население, гибнут люди. Здесь это очень сложно. Очень сложно обеспечить им безопасность. Ну и много других нюансов, — сказал Песков.

Плотина Каховской ГЭС обрушилась утром 6 июня. Россия и Украина выдвинули взаимные обвинения. Обе стороны начали эвакуацию населения с затопленных территорий, находящихся под их контролем. Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал об эвакуации 7,2 тысячи человек. Глава правительства региона Андрей Алексеенко оценил ущерб из-за разрушения Каховской ГЭС в 11,5 млрд рублей.

14 июня депутаты Европарламента на пленарном заседании в Страсбурге назвали терактом и военным преступлением подрыв Каховской ГЭС. По версии еврочиновников, ответственность за произошедшее лежит на России. Они также призвали Евросоюз ввести новые санкции против Москвы, а замороженные средства олигархов из РФ передать на восстановление Украины.