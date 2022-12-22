Речи о строгом дресс-коде для журналистов кремлевского пула не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако, по его словам, были случаи, когда некоторые журналисты небрежно относились к тому, во что они были одеты. Песков отметил, что в Кремле обратили внимание на необходимость соблюдения «определенного режима», передает РИА Новости.

Никакого строгого дресс-кода нет для журналистов и не должно быть, но иногда просто были случаи, когда коллеги совсем, скажем так, небрежно относились к тому, как и во что они одеты. Дабы чуть-чуть навести здесь порядок, мы обратили внимание на необходимость соблюдения определенного режима. Но нет речи о каком-то строгом дресс-коде, — сказал Песков.