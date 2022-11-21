В Кремле ответили на вопрос о возможной второй волне мобилизации Песков: в Кремле не обсуждают возможность второй волны частичной мобилизации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Кремле не обсуждают возможность второй волны частичной мобилизации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он уточнил, что не может говорить за Минобороны, передает РИА Новости.

Я не могу говорить за Минобороны, в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет, — сказал Песков.

28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в стране. Глава ведомства заявил, что установленное задание по набору 300 тысяч человек выполнено. Министр добавил, что никаких дополнительных заданий не планируется.

Позже Шойгу сообщил, что 218 тысяч мобилизованных находятся на полигонах, где проходят подготовку, а 82 тысячи мобилизованных уже отправлены в зону спецоперации на Украине. Глава ведомства добавил, что 13 тысяч россиян пришли в военкоматы добровольно, не дожидаясь повесток. Он отметил, что средний возраст призванных в рамках частичной мобилизации составил 35 лет.