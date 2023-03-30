В Кремле оценили возможность визита Путина в Турцию Песков: пока нет решения о формате участия Путина в церемонии загрузки топлива на АЭС «Аккую»

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Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган

Конкретных решений касательно формата участия президента России Владимира Путина в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую» в Турции 27 апреля пока не принималось, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он добавил, что российская сторона примет участие в церемонии, так как это очень важный проект для обеих стран.

Пока точных решений не принималось. Единственное, так или иначе, российская сторона уже достойно представлена и будет принимать участие в церемонии, которая состоится в конце апреля. Это очень важный проект для наших двусторонних отношений и в целом для развития энергетики в Турции. Это важная веха в развитии страны, — сказал Песков.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции с российскими реакторами ВВЭР-1200 она будет вырабатывать около 35 млрд киловатт-часов в год и будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.

В начале августа 2022 года в госкорпорации «Росатом» сообщили, что турецкие компании обеспечат завершение строительства энергоблока номер 1 АЭС «Аккую». Работы будут завершены в установленный срок, в 2023 году, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.