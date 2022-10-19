В Кремле прокомментировали возможность создания нового федерального округа Песков не раскрыл, может ли быть принято решение о создании нового федерального округа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков не раскрыл, может ли быть принято решение о создании нового федерального округа в России. Он добавил, что для интеграции новых регионов в российское правовое поле потребуется «какое-то время», передает ТАСС.

Какие будут приняты решения главой государства, я не могу сейчас сказать, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях начался процесс их интеграции в правовое и экономическое поле России. По словам Пескова, со временем начнет «прорисовываться» вся конфигурация.

В конце сентября глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что новые присоединившиеся к России территории станут федеральным округом. Он отметил, что название для нового округа еще не выбрано.

В апреле депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что в стране появится «Крымский федеральный округ». Тогда он отмечал, что новый регион может сформироваться после проведения спецоперации на Украине.