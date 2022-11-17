В Кремле прокомментировали возможность «публичных переговоров» с Украиной Песков: власти с трудом представляют себе формат «публичных переговоров» с Украиной

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с трудом представляет себе публичные переговоры, на которых в последнее время настаивает Киев. По его словам, которые приводит РИА Новости, Россия исходит из факта невозможности продолжения переговоров с Киевом, который регулярно меняет позицию по данному поводу.

Трудно себе представить вообще публичные переговоры. Таких переговоров не бывает. А тем более публичные переговоры в такой степени. Но однозначно одно — украинская сторона не хочет никаких переговоров, — подчеркнул представитель Кремля.

Он также предположил, что на ход переговоров может оказать влияние администрация США, способная принудить руководство Украины к большей сговорчивости и принять во внимание заявления России. Также она может отказаться от накачивания Украины оружием.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал от партнеров из стран Запада сигналы о желании России прямых переговоров. По его словам, в этом случае Киев предложит их публичный формат. Украинский лидер указал на нежелание проводить переговоры «за кулисами», однако не уточнил, что именно будет представлять собой публичный формат переговоров.