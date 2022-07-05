Полина Шестак

В Кремле прокомментировали возможное слияние «Норникеля» и «Русала» Песков заявил, что в Кремле не знают о перспективе слияния «Норникеля» и «Русала»

5 июля 2022 в 12:14

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru