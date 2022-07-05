Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал Reuters возможное слияние компаний «Русал» и «Норникель». По его словам, в Кремле «не знают о таких намерениях».
Мы ничего не знаем о таких намерениях, — сказал Песков, отвечая на вопрос агентства.
О перспективах таких переговоров накануне сообщил президент и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин — он направил свое согласие на «обсуждения процесса слияния». По его словам, слияние компаний позволит создать «национального чемпиона» по части «зеленой повестки».