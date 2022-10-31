В Кремле прокомментировали возможное размещение баз НАТО в Финляндии Песков заявил, что нужно дождаться «четких формулировок» по размещению баз НАТО в Финляндии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя журналистам сообщения о возможном размещении баз НАТО в Финляндии, заявил, что нужно дождаться «четких формулировок», сообщает РИА Новости. Ранее газета Iltalehti со ссылкой на источники сообщила, что финский законопроект о вступлении Финляндии в НАТО почти готов, он не содержит каких-либо ограничений на создание военных баз в стране.

Там не так обстоят дела. Просто они не собираются включать в текст каких-либо ограничений в плане членства в НАТО. То есть поэтому давайте все же дождемся каких-то четких формулировок перед тем, как давать оценки, — сказал Песков.

Ранее газета Iltalehti сообщила, что законопроект о членстве Финляндии в НАТО не исключает размещения ядерного оружия на ее территории, а также не накладывает запрета на размещение военных баз и военного контингента Альянса. По оценке источников в сфере внешней политики и безопасности страны, подобные ограничения могут осложнить оборону Финляндии. Сам же документ о вступлении Финляндии в Альянс практически готов и будет представлен в течение двух недель для обсуждения и консультаций. В его подготовке участвуют МИД, МВД и Минобороны страны, а также канцелярия президента.