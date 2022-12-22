В Кремле прокомментировали визит Зеленского в США Песков: визит Зеленского в США подтвердил, что Вашингтон продолжает де-факто воевать с Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США свидетельствует о том, что Вашингтон продолжает де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, ни со стороны американского лидера Джо Байдена, ни со стороны Зеленского не прозвучали слова, которые можно было бы воспринимать как потенциальную готовность прислушаться к озабоченностям России, или реальные призывы к миру.

Пока можем констатировать с сожалением тот факт, что ни со стороны Байдена, ни со стороны Зеленского не прозвучало хоть каких-то слов, которые можно было бы воспринимать как потенциальную готовность прислушаться к озабоченностям России. Не прозвучало также ни одного слова предостерегающих господина Зеленского от продолжения варварских обстрелов жилых домов в населенных пунктах Донбасса. Ну и не прозвучало реальных призывов к миру. Не на камеру, а реальных. Это свидетельствует о том, что США продолжают свою линию, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца, — сказал Песков.

Ранее Байден заявил, что Зеленский готов к поиску «справедливого мира» с Россией. Глава Белого дома добавил, что Вашингтон готов гарантировать дальнейшую поддержку Киеву, чтобы у страны были средства для защиты.

В свою очередь депутат Госдумы Тамара Фролова заявила NEWS.ru, что по итогам визита в США президента Украины многомиллиардная военная поддержка Киева будет продолжена, так как Вашингтон не заинтересован в мирных переговорах. При этом положение украинского лидера на Западе, по ее мнению, выглядит очень шатким и наводит на мысли о судьбе «террориста номер один» Усамы бен Ладена.