В Кремле прокомментировали вердикт суда по MH17 Песков: в Кремле сожалеют, что Москву не допустили к расследованию катастрофы с MH17

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет о недопуске Москвы к расследованию катастрофы рейса MH17 в Донецкой области со стороны гаагского суда. Представитель Кремля отметил, что отстранение РФ по меньшей мере не поспособствовало объективности следственных мероприятий и финального вердикта Окружного суда Гааги, сообщает РИА Новости.

Здесь очень важный посыл в том, что мы по-прежнему сожалеем, что Россия не смогла и не была допущена к тому расследованию, которое проводилось. Мы убеждены, что отстранение российской стороны от этого процесса по меньшей мере не способствовало объективности этого расследования, — заявил Песков.

Гаагский суд ранее признал Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского (граждане России) и Леонида Харченко (гражданин Украины) виновными в уничтожении самолета MH17 и убийстве 298 его пассажиров. Их приговорили к пожизненному заключению. Другого фигуранта дела, Олега Пулатова, признали невиновным. Судьи отклонили требование прокуратуры поместить его в тюрьму.

Суд также постановил, что самолет был сбит ракетой ЗРК «Бук», запущенной со стороны населенного пункта Первомайский в ДНР. Несколько подозреваемых имели российское гражданство, но не состояли в ВС РФ, поэтому Россия не отвечает за их действия, хотя и была вовлечена в конфликт, считает суд.