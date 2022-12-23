Песков назвал ограничения для «Газпрома» ответом недружественным странам Песков: указ Путина по «Газпрому» не является ответом на потолок цен на энергоресурсы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Указ президента России Владимира Путина, которым вводятся ограничения «Газпрому» на покупку у совместных с OMV и Wintershall предприятий, не является ответом на введение Западом ценового потолка, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, данное решение не связано с европейскими нововведениями, а являются ответом на действия недружественных стран

Это решение, которое не связано с европейским нововведением. Это ответ на действия недружественных стран, — заявил Песков.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому компании «Газпром» запрещается покупать газ у совместного предприятия Wintershall Dea и OMV дороже тех ценовых ограничений, которые установит правительство. Ограничения действуют до 1 октября 2023 года.

Накануне Путин заявил, что ответные меры на введение потолка цен на российскую нефть будут изложены в указе, который он намерен подписать 26-27 декабря. По его словам, «какого-либо ущерба для России от этого потолка не просматривается».

Нефтяные санкции стран Запада начали действовать с 5 декабря. В этот день Евросоюз перестал принимать российскую нефть, которая перевозится по морю, а страны «Большой семерки», Австралия и ЕС установили потолок цен при морских перевозках на уровне $60 за баррель.