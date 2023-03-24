В Кремле прокомментировали угрозу ареста Путина в Армении Песков: Кремль обсудит с Арменией признание Ереваном Римского статута

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Президент РФ Владимир Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с изданием «Подъем» заявил, что Армения пока не разъяснила свою позицию касательно признания Конституционным судом Римского статута соответствующим конституции республики. Согласно ему, власти Армении будут обязаны задержать на своей территории президента РФ Владимира Путина, а также детского омбудсмена Марию Львову-Белову, в отношении которых Международный уголовный суд выписал ордер на арест.

Пока нет, [Армения не разъяснила свою позицию]. Будем это обсуждать с нашими партнерами, — сказал Песков.

17 марта Международный уголoвный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам рeбенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для этого послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Росcию».

Депутат Народного собрания Армении Арман Абовян рассказал NEWS.ru, что никто в его стране не будет арестовывать Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС). Он добавил, что по законодательству и Конституции Армении государственное право превалирует над международным. Кроме того, Абовян сравнил сложившуюся ситуацию с ордером на арест Путина с аналогичной, возникшей в ЮАР, куда президент России должен был прилететь в августе.