Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о снятии с должности генерал-лейтенанта Романа Бердникова после успешного наступления украинских войск в Харьковской области, сообщает РИА Новости. Представитель Кремля переадресовал вопрос в Министерство обороны РФ.
Это нужно обращаться в министерство обороны, — сказал Песков.
10 сентября военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российским подразделениям в ходе спецоперации пришлось покинуть Изюм. По данным военкора, войска РФ отходят за реку Оскол.
Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские войска, находившиеся в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области, перегруппированы и переброшены на территорию ДНР. По его словам, это сделано для наращивания усилий на Донецком направлении. Для того чтобы скрыть от ВСУ этот маневр, был предпринят ряд «отвлекающих и демонстрационных мероприятий».