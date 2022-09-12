В Кремле прокомментировали сообщения об отставке генерала Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы отставке генерала Бердникова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о снятии с должности генерал-лейтенанта Романа Бердникова после успешного наступления украинских войск в Харьковской области, сообщает РИА Новости. Представитель Кремля переадресовал вопрос в Министерство обороны РФ.

Это нужно обращаться в министерство обороны, — сказал Песков.

10 сентября военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российским подразделениям в ходе спецоперации пришлось покинуть Изюм. По данным военкора, войска РФ отходят за реку Оскол.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские войска, находившиеся в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области, перегруппированы и переброшены на территорию ДНР. По его словам, это сделано для наращивания усилий на Донецком направлении. Для того чтобы скрыть от ВСУ этот маневр, был предпринят ряд «отвлекающих и демонстрационных мероприятий».