В Кремле отреагировали на сообщения о возможной отставке Лаврова Песков: к слухам об отставке Лаврова нужно относиться соответствующим образом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Появившиеся в ряде Telegram-каналов сообщения о возможной отставке министра иностранных дел России Сергея Лаврова основаны на слухах, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он посоветовал относиться к такой информации соответствующим образом, передает РИА Новости.

Традиционно я вам отвечу — относитесь соответствующим образом к таким слухам, — ответил Песков.

14 ноября агентство Reuters сообщило, что Лаврова госпитализировали после прибытия на саммит G20 на Бали. Позже представитель МИД России Мария Захарова опровергла сообщения о том, что глава внешнеполитического ведомства, возглавляющий делегацию РФ на Бали на саммите G20, был госпитализирован.

После сам Лавров ответил на слухи о своей госпитализации, сказав о том, что подобные фейки не новы для мира политики. Он также выразил «огромную благодарность» россиянам за поддержку внешней политики Москвы.

Губернатор Бали Вайан Костер подтвердил, что глава МИД РФ находится в добром здравии. При этом он отметил, что Лавров действительно был в больнице, где проходил обследование.