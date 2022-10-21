В Кремле прокомментировали сообщения о потерях среди мобилизованных Песков переадресовал Минобороны вопрос о потерях среди мобилизованных, отправленных на фронт без подготовки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопросы о потерях в спецоперации на Украине, передает ТАСС. Представитель Кремля отметил, что все сообщения о гибели неподготовленных мобилизованных будут проверяться.

Эти вопросы непосредственно относятся к компетенции Минобороны. Мы не в курсе деталей, но видели сообщения. Разумеется, они будут проверяться, — заявил Песков.

Правительство Челябинской области сообщило о гибели пятерых местных жителей, которых призвали в рамках частичной мобилизации. Власти пообещали направить семьям погибших по 1 млн рублей, помимо государственных выплат. Представители военкомата выразили соболезнования родным бойцов.

Ранее сообщалось о гибели в ходе специальной военной операции четырех мобилизованных мужчин из Минусинска (Красноярский край). По данным сайта «Взгляд.Инфо», им было 23, 27, 35 и 40 лет. В Минобороны не подтвердили эту информацию.