Ситуация со скачками цен на российскую нефть внимательно отслеживается правительством РФ, заявил прессе-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Представитель Кремля добавил, что дейсвтия ведомств не должны нанести ущерб сектору энергетики страны.
Наше правительство, прежде всего вице-премьер [Александр] Новак, очень внимательно отслеживает эту ситуацию, и [также] Минэнерго. Эта ситуация тщательно отслеживается. Конечно, требуется большое внимание и действия соответствующих ведомств, чтобы не нанести ущерб нашему сектору энергетики, — заявил Песков.
Ранее сегодня Bloomberg сообщал, что нефть из России продается вдвое дешевле, чем в среднем по миру, и ее цена значительно ниже введенного западными странами потолка. По его данным, 6 января российская нефть Urals продавалась по $37,8 за баррель, в то время как Brent в тот же день стоил $78,57 за баррель.
Как утверждают журналисты, цена российской нефти снизилась после введения Евросоюзом эмбарго на поставки черного золота по морю. Помимо этого, на стоимость могла повлиять и зависимость российской торговли от Китая и Индии, для которых Москва могла сделать скидку.