В Кремле прокомментировали скачки цен на российскую нефть Песков заявил, что правительство РФ внимательно отслеживает ситуацию со снизившейся ценой на нефть

Ситуация со скачками цен на российскую нефть внимательно отслеживается правительством РФ, заявил прессе-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Представитель Кремля добавил, что дейсвтия ведомств не должны нанести ущерб сектору энергетики страны.

Наше правительство, прежде всего вице-премьер [Александр] Новак, очень внимательно отслеживает эту ситуацию, и [также] Минэнерго. Эта ситуация тщательно отслеживается. Конечно, требуется большое внимание и действия соответствующих ведомств, чтобы не нанести ущерб нашему сектору энергетики, — заявил Песков.

Ранее сегодня Bloomberg сообщал, что нефть из России продается вдвое дешевле, чем в среднем по миру, и ее цена значительно ниже введенного западными странами потолка. По его данным, 6 января российская нефть Urals продавалась по $37,8 за баррель, в то время как Brent в тот же день стоил $78,57 за баррель.

Как утверждают журналисты, цена российской нефти снизилась после введения Евросоюзом эмбарго на поставки черного золота по морю. Помимо этого, на стоимость могла повлиять и зависимость российской торговли от Китая и Индии, для которых Москва могла сделать скидку.