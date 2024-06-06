В Кремле оценили реакцию Японии на слова Путина Песков: в Кремле ожидали негативную реакцию Японии на слова Путина о диалоге

Фото: Валентина Певцова/Росконгрес

Владимир Путин

Негативная реакция Японии на слова президента России Владимира Путина об условиях возобновления диалога между странами была ожидаема, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова генерального секретаря японского кабмина Есимасы Хаяси, посчитавшего «несправедливым и неприемлемым» заявление российского лидера о том, что диалог между государствами можно возобновить после смены японской позиции по Украине, передает ТАСС.

[Реакция Японии] достаточно ожидаема. Здесь наша позиция абсолютно понятна, она изложена главой государства. Больше к этому добавить нечего, — сказал Песков.

Ранее Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств заявил, что возобновление российско-японского диалога возможно при условии смены Токио позиции по украинскому конфликту. Глава государства подчеркнул, что сейчас для продолжения переговоров между странами нет условий.

В ответ на это Есимаса Хаяси заявил, что правительство страны считает позицию России, которая «пытается переложить ответственность на Японию», несправедливой и совершенно неприемлемой. Кроме того, политик отметил, что Токио оставляет неизменным отношение к теме Курильских островов и заключению мирного договора.