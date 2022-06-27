В Кремле прокомментировали прошение Сапеги о помиловании В Кремле ждут решения Лукашенко по прошению о помиловании россиянки Сапеги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация президента России

В Кремле ждут решения главы Белоруссии Александра Лукашенко о помиловании россиянки Софии Сапеги, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. 24-летняя девушка, приговоренная в республике к шести годам заключения по статьям о разжигании вражды и правилах обращения с личными данными, попросила 27 июня о помиловании.

По встрече сами президенты рассказали основные темы, которые они посчитали возможным сделать публичными. Что касается заявления на помилование — будем ждать решение главы белорусского государства, — заявил Песков.

Софью Сапегу задержали 23 мая 2021 года после вынужденной посадки в Минске самолёта, на котором она летела из Афин в Вильнюс со своим молодым человеком и экс-главредом белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Девушка во время следствия призналась, что вела площадку, на которой публиковались личные данные белорусских силовиков.

По данным BBC, подавая прошение, Сапега напомнила, что признала вину и выполнила условия досудебного соглашения. В частности, она «давала полные, последовательные, правдивые и признательные показания», а также «оказала содействие следствию в раскрытии ряда преступлений, совершенных иными лицами». Кроме того, в августе 2021 года Сапега записала для телеканала «Беларусь 1» видеообращение к белорусам о «недопустимости совершения противоправных действий».