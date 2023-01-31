В Кремле возмутились призывом главы Литвы поставить Украине истребители Песков: поставки Западом истребителей Киеву не изменят ход событий

Фото: Petty Officer 3rd Class Chandler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поставка Западом Киеву истребителей и ракет дальнего действия не изменит ход событий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призыв президента Литвы Гитанаса Науседы перейти красную линию в этом вопросе, передает ТАСС. Представитель Кремля сожалеет, что руководители крупных европейских государств позволяют коллегам из прибалтийских стран и Польши делать такие высказывания.

Мы видим весьма агрессивный настрой представителей прибалтийских стран и Польши. Они, очевидно, готовы делать все, чтобы провоцировать рост дальнейшей конфронтации, наверное, мало задумываясь о последствиях. Конечно, весьма печально, что в этих условиях руководители крупных европейских стран, которые являются двигателями европейских процессов, не выполняют балансирующую роль и представителей с экстремистскими наклонностями не балансируют. Что касается потенциального продолжения роста степени вовлеченности коллективного Запада в этом конфликте — это очевидно, рост происходит. Мы это учитываем. Еще раз повторяем, это не поможет изменить ход событий, — заявил Песков.

Науседа ранее призвал западные страны отправить Украине истребители и дальнобойные ракеты. По его мнению, страны Запада уже переступили множество красных линий.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава передаст Украине истребители F-16 исключительно в координации с НАТО. По словам политика, подобный вопрос уже вставал при передаче истребителей МиГ украинским войскам. Моравецкий отметил, что поставки воздушной техники будут согласовываться со странами — членами Альянса.