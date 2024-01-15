В Кремле прокомментировали слухи о потере самолетов над Азовским морем Песков: у Кремля нет информации, что ВСУ сбили российские самолеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет дальнего радиолокационного дозора А-50

У Кремля нет информации о том, что ВСУ сбивали российские самолеты, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал утверждения из Киева о якобы сбитых над акваторией Азовского моря А-50 и Ил-22 ВС РФ. По данным ТАСС, представитель Кремля рекомендовал обратиться с этим вопросом в Министерство обороны РФ.

Нет [информации об инциденте]. Это тема, которая касается хода СВО, и я рекомендую обращаться в Минобороны, — сказал Песков.

О поражении двух российских самолетов накануне вечером сообщали нардепы от украинской партии «Слуга народа» Александр Федиенко и Юрий Мысягин. Они утверждают, что самолет радиоразведки А-50 сбит, а бомбардировщик Ил-22 исчез с радаров после снижения в районе Керчи. Официально ни на Украине, ни в Минобороны России этого не подтверждали.

Об инциденте также писал Telegram-канал «Два майора». Авторы утверждали, что подбитый воздушный командный пункт Ил-22 приземлился. При этом канал указывал, что предварительной причиной случившегося мог якобы стать дружественный огонь.

Ранее сообщалось о гибели на Украине отставного летчика ВСУ генерал-майора Станислава Павловича. Согласно официальной версии, бывший летчик погиб в результате сердечного приступа. Однако некоторые украинские эксперты предполагают, что он мог погибнуть из-за ранения, полученного в результате ракетного обстрела одного из аэродромов ВСУ. Отмечается, что Павлович являлся одним из наиболее опытных украинских пилотов.