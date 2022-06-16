Песков объяснил, что ждет Кремль от визита Макрона, Шольца и Драги в Киев Песков выразил надежду, что визит в Киев Макрона, Шольца и Драги не связан с «накачкой оружием»

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Эммануэль Макрон,Олаф Шольц и Марио Драги (слева на право)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги в ходе поездки в Киев не будут концентрироваться только на поддержке Украины путем накачивания оружием. Он добавил, что Москва ждет, что европейские лидеры подтолкнут киевские власти к миру, сообщает ТАСС.

Хотелось бы надеяться, что лидеры трех государств, а также президент Румынии, который там уже находится, что они не будут концентрироваться только на поддержке Украины путем накачивания оружием. Это бесполезно, это продлит страдания людей, нанесет новый ущерб этой стране, — заявил Песков.

Он также выразил надежду, что европейские лидеры сподвигнут президента Украины Владимира Зеленского на то, чтобы «он реально посмотрел на положение дел». Представитель Кремля добавил, что в ходе визита Макрона, Шольца и Драги будет обсуждаться тема вывоза зерна с Украины.

Ранее премьер-министр Италии, президент Франции и федеральный канцлер Германии прибыли на Украину через Варшаву. Для каждого из них данный визит стал первым с начала военной спецоперации РФ.