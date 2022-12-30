В Кремле прокомментировали падение украинской ракеты в Белоруссии Песков заявил, что падение украинской ракеты в Белоруссии вызывает крайнюю обеспокоенность

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Падение украинской ракеты в Белоруссии вызывает крайнюю обеспокоенность, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что военные двух стран находятся в постоянном контакте и обмениваются информацией, передает РИА Новости.

Это то событие, которое вызывает крайнюю обеспокоенность не только у нас, но и у белорусских партнеров. Военные двух стран находятся в постоянном контакте. Высочайший возможный уровень взаимного диалога позволяет оперативно обмениваться информацией. Белоруссия в этой связи предприняла ряд действий, выступив с определенным демаршем перед украинской стороной, — сказал Песков.

Накануне на территории Белоруссии было зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300. О происшествии проинформировали главу государства Александра Лукашенко. Группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Министерства обороны устанавливали причины падения.

Снаряд был сбит силами ПВО. В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300. Минск не исключает, что падение украинской ракеты на территории Белоруссии является провокацией со стороны Киева.