В Кремле отреагировали на новое назначение Поклонской Песков: переход на работу в Генпрокуратуру соответствовал пожеланиям Поклонской

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наталья Поклонская

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что предложение Наталье Поклонской перейти на работу в Генеральную прокуратуру РФ соответствовало ее пожеланиям, передает ТАСС. Он подтвердил, что увольнение Поклонской с должности замглавы Россотрудничества связано с переходом на другую работу.

По всей видимости, это было предложение. Это предложение соответствовало пожеланием самой Поклонской, — сказал представитель Кремля.

13 июня Владимир Путин освободил Поклонскую от должности замглавы Россотрудничества. В начале года она отказалась от должности посла РФ в Кабо-Верде.

13 апреля Поклонская заявила, что ситуация на Украине — это «тьма и катастрофа». Она добавила, что является одновременно «и украинкой, и русской» и выступает «на стороне добра и здравого смысла». Поклонская призвала страны Запада не усиливать эскалацию и прекратить поставки оружия Киеву.

Также Поклонская в интервью на YouTube-канале «Живой гвоздь» назвала символами скорби буквы V и Z, которые российские военные наносят на боевую технику. Она объяснила это тем, что с обеих сторон гибнут и русские, и украинцы. В ответ на это в Государственном совете Крыма заявили, что рассмотрят вопрос о лишении Поклонской государственных наград.