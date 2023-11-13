В Кремле прокомментировали «молнии» в СМИ о перегруппировке войск РФ в СВО Песков: положение дел в зоне СВО должны комментировать военные

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Дмитрий Песков

Ситуацию с появлениями в российских СМИ сообщений о перегруппировке российских войск в зоне СВО с их последующим аннулированием должны комментировать специалисты Министерства обороны РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это прерогатива российских военных.

Мы не комментируем положение дел непосредственно на поле боя специальной военной операции. Это все-таки прерогатива специалистов, то есть наших военных. И в данном случае тоже считаем, что ситуацию могут и должны комментировать только наши военные, — заявил Песков.

Днем 13 ноября российские информационные агентства ТАСС и РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ сообщили о перегруппировке российских войск на более выгодные позиции к востоку от Днепра. Спустя несколько минут было выпущено опровержение данной информации, а в Минобороны РФ назвали ее провокацией.

По словам гендиректора ТАСС Андрея Кондрашова, в данное время в агентстве разбираются в ситуации. При этом, кто стал источником ложной информации, он не пояснил.

Перед этим сообщалось, что недостоверную информацию могли распространить с фейкового аккаунта Министерства обороны РФ. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», его ведут неустановленные лица с территории Украины.