Песков назвал частным мнением слова Климова об уехавших россиянах Песков назвал частным мнением слова Климова о возможности попадания уехавших россиян под закон об иноагентах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал частным мнением заявление сенатора Андрея Климова о том, что россияне, покинувшие страну после начала СВО, могут попасть под закон об иноагентах. Он отметил, что в Кремле никакой позиции на этот счет нет, передает РИА Новости.

Мне неизвестно о трактовках этого закона с точки зрения правоприменения. Здесь никакой позиции у нас нет. По всей видимости, высказано частное мнение, — сообщил Песков.

Ранее Климов предположил, что закон об иноагентах может распространиться на граждан, покинувших Россию в период СВО. Сенатор уточнил, что речь идет о лицах, которые для въезда в другие страны подписывали какие-либо бумаги с «осуждением» спецоперации, совершив таким образом «политический акт».

Он также предложил не доверять таким людям работу в сфере государственной власти, а также запретить преподавать в школах.

При этом сенатор напомнил, что решение о включении в реестр иноагентов принимает Минюст «на основании целого ряда параметров». Он также призвал разбираться с каждым случаем индивидуально.