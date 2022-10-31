В Кремле прокомментировали избрание нового президента Бразилии Песков о новом президенте Бразилии: Россия поддерживает тех, кто готов к сотрудничеству

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Луис Инасиу Лула да Силва

Россия во всех странах поддерживает тех, кто разделяет мнение о необходимости взаимовыгодного партнерства, так прокомментировал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков избрание нового президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силву. Известно, что да Силва ранее уже занимал должность президента Бразилии.

Мы во всех странах поддерживаем тех, кто разделяет мнение о необходимости развития двустороннего взаимодействия на основе взаимного уважения и взаимной выгоды, готовности учитывать интересы друг друга, — сказал Песков.

В Бразилии 30 октября прошел второй тур президентских выборов. Победу одержал бывший глава государства Луис Инасиу Лулу да Силва. После обработки 100% бюллетеней он набрал 50,9% голосов. Его уже объявили победителем в Верховном избирательном суде страны. Болсонару набрал 49,1% голосов избирателей.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил нового бразильского лидера с победой на выборах. В поздравительном послании Путин подчеркнул, что победа на выборах подтверждает высокий политический авторитет Лулу да Силвы.