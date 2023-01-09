В Кремле отреагировали на слова готового воевать за ВСУ Смольянинова Песков: в Кремле не думают ничего хорошего о словах актера Смольянинова о спецоперации

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Артур Смольянинов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не думают ничего хорошего про актера Артура Смольянинова после его антироссийских заявлений. Он добавил, что в этой ситуации важнее то, что думают о словах артиста соответствующие ведомства, передает ТАСС.

Ничего хорошего в Кремле о словах этого актера не думают. В данном случае важнее, что о его словах думают наши соответствующие ведомства, — сказал Песков.

Смольянинов в YouTube-интервью главреду издания «Новая газета. Европа» Кириллу Мартынову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что ему наплевать на Россию. Он признался, что его не волнует, в какой форме останется РФ, даже если будет одна область, а «все остальное превратится в радиоактивный пепел». Он добавил, что если бы и принимал участие в военном конфликте, то только на стороне Киева.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова. Уголовное дело против актера предложил возбудить депутат Госдумы Султан Хамзаев.