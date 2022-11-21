Кремль отреагировал на идею сделать 31 декабря выходным днем Песков: в Кремле не обсуждали инициативу сделать 31 декабря выходным днем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Установление выходного дня в России 31 декабря зависит от решения Государственной думы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, этот вопрос не касается администрации президента и не обсуждался там.

Это будет зависеть от решения Госдумы, это же не наша прерогатива, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит законопроект о выходном дне 31 декабря, который был внесен в нижнюю палату еще в 2020 году. Документ уже получил одобрение правового управления и может быть рассмотрен в первом чтении в декабре. В пресс-службе партии ЛДПР заявили, что общество в этом вопросе вполне консолидировано: де-факто большинство граждан не работает в последний день года, а многие компании сами отправляют сотрудников отдыхать уже 30 декабря, потому что «понимают, что никакой рабочей атмосферы не будет». В свою очередь пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко заявил, что сейчас это не самый принципиальный вопрос и с переносом выходного дня на 31 декабря принципиально мало что поменяется.

Идею о том, чтобы сделать выходным 31 декабря, ранее поддержал президент страны Владимир Путин, который предлагал принять все необходимые решения, чтобы сделать праздничным этот день на федеральном уровне.