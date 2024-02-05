В Кремле ответили на вопрос о награждении экипажа сбитого ВСУ Ил-76 Песков заявил об отсутствии информации о награждении экипажа сбитого ВСУ Ил-76

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Место крушения Ил-76

Информации о награждении экипажа сбитого ВСУ российского транспортного самолета Ил-76 пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, ему пока неизвестно, поступали ли предложения подобного родат от Министерства обороны РФ.

Пока об этом неизвестно, я не располагаю такой информацией, — приводит его слова агентство.

Ил-76 был сбит Вооруженными силами Украины 24 января над Белгородской областью. На борту находились 65 украинских пленных, которых везли на обмен. Все они, а также сопровождавшие их офицеры ВС РФ и шесть членов экипажа, погибли.

Позже французские военные источники подтвердили AP, что ВСУ использовали для атаки зенитно-ракетный комплекс «Патриот».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев ранее заявил, что Россия не будет устраивать торг вокруг тел украинских военных, находившихся на борту Ил-76. По его словам, российская сторона передаст их родственникам безо всяких условий.

Песков до этого сообщил, что Москва не получила от руководства Украины обращений с соответствующей просьбой.