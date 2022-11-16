В Кремле прокомментировали инцидент на трубопроводе «Дружба» Песков заявил, что не располагает информацией об инциденте на трубопроводе «Дружба»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Кремль не располагает информацией об инциденте на нефтепроводе «Дружба», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне там была остановлена прокачка нефти из-за неисправностей. Представитель Кремля подчеркнул, что не хочет делать поспешных выводов, передает ТАСС.

Детальной информацией (об инциденте на трубопроводе «Дружба». — NEWS.ru) не располагаю. Вести себя как поляки не хочу, сказать нечего, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Украина уведомила компанию «Транснефть» о приостановке прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии. В связи с этим премьер-министр страны Виктор Орбан созвал заседание Совета безопасности республики.

О приостановке прокачки нефти с украинской стороны сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Демин. Венгерская нефтегазовая компания MOL заявила, что внимательно следит за ситуацией на трубопроводе. Уточняется, что запасов нефти в стране хватит на три месяца.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» была приостановлена из-за повреждения трансформаторной станции на Украине. Он подчеркнул, что урон был нанесен в результате ракетных ударов со стороны России. Минобороны РФ эту информацию не подтверждает.

Также он отметил, что в результате атак сам нефтепровод не пострадал, поврежденной оказалась лишь трансформаторная станция, необходимая для подачи электричества. По словам главы МИД Венгрии, она будет починена в ближайшее время.