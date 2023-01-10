Песков: напечатанные карты России нужно менять с учетом изменившихся границ

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Напечатанные карты России надо менять с учетом изменившихся границ, однако по этой части возникают проблемы, связанные прежде всего с оперативностью их печатания, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, эти нюансы будут учитываться в ходе работы над соответствующим законопроектом.

Понятно, что все карты надо менять, но где-то не успевают. Где-то не успевают печатать новые и так далее, здесь есть нюансы. Все эти нюансы будут учитываться в ходе этой работы, — подчеркнул Песков.

Ранее Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о введении штрафа до одного миллиона рублей за распространение карт, оспаривающих территорию Российской Федерации. Изменения коснутся статьи 20.29 (производство и распространение экстремистских материалов) Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Инициаторы изменений приняли соответствующие решения после сообщений о том, что в последнее время стали чаще распространяться материалы, в которых оспаривается принадлежность Курильских островов, Крыма и других территорий к России.

Правительство России одобрило законопроект, отметив, что пока неясно, подпадают ли под действие проектируемой нормы карты и картографические материалы, выпущенные до присоединения к России новых регионов. В правительстве также отметили, что картографические изображения, как правило, выполняют исключительно информативную функцию и для включения карт в понятие «экстремистские материалы» необходимо наличие у субъекта умысла на совершение противоправных действий.