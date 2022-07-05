«Не слышали»: Песков об идее переименования Калининграда Песков заявил об отсутствии у Кремля позиции по переименованию Калининграда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский Кремль

В Кремле не слышали об идее переименовать Калининград во Владибалтийск, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что по этой причине конкретной позиции по данному вопросу нет, передает РИА Новости.

Нет, в Кремле не в курсе. Это новая инициатива, у нас никакой позиции по этому вопросу нет, — сказал Песков.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск. Политик также указал на необходимость «повысить статус области» до края. В ответ на это губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что не видит в этом смысла.